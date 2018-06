Museo della pizza a New York, l’ira di Alemanno: “Insensato, che c’entra?”

di Giovanni Trotta

Alemanno non ci sta. La società di comunicazione newyorkese Nameless Network ha annunciato l’iniziativa di un museo pop-up dedicato alla pizza. L’iniziativa americana, autonomamente promossa, “rischia di ledere un prodotto tutelato sia a livello comunitario che internazionale, nonché i legittimi interessi dei produttori-artigiani quotidianamente impegnati in un lavoro di mantenimento e miglioramento della qualità della pizza”. È quanto affermano i dirigenti nazionali del Movimento Nazionale Sovranista di Gianni Alemanno, Rosario Lopa e Alfredo Catapano. La scelta di localizzare il museo della pizza a New York, che nulla a che vedere con la storicità e la tradizione della pizza, appare quanto mai insensata e finalizzata esclusivamente a obiettivi di natura commerciale, senza alcuna ricaduta per l’arte, la cultura, il territorio italiano e napoletano in particolare. “A tutt’oggi nessuna delle istituzioni preposte risulta aver formalmente preso posizione in merito a quello che appare l’ennesimo attacco all’Italia, al suo patrimonio culturale, storico ed enogastronomico, cosi che abbiamo formulato una mozione con relativo ordine del giorno, messo a votazione nell’ultima assemblea nazionale di Roma, dove chiediamo alle rappresentanze della Repubblica Italiana e della Regione Campania presso l’Ue, negli Usa e presso l’Unesco ad attivarsi ad ogni livello istituzionale per garantire la piena ed incondizionata tutela della “Pizza Napoletana Stg” e del Patrimonio Unesco “L’arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani” alla Regione Campania e all’Area Metropolitana di Napoli, in collaborazione con l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, l’Associazione Verace pizza Napoletana, l’Associazione pizzaioli Napoletani l’Associazione Margherita Regina, a realizzare a Napoli il museo internazionale della “Pizza Napoletana”.