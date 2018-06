Morto lo chef Anthony Bourdain, star tv e fidanzato di Asia Argento (video)

di Viola Longo

È morto suicida, a 61 anni, Anthony Bourdain, chef e scrittore americano di fama internazionale, diventato una star della tv grazie a programmi come Parts Unknown, da noi sbarcato col titolo Cucine segrete, e noto in Italia anche per la sua relazione con Asia Argento. A dare la notizia della morte è stata la Cnn, con cui Bourdain collaborava da tempo. La morte è avvenuta in Francia, dove lo chef stava girando un nuovo episodio dello show dedicato alla scoperta di luoghi e culture culinarie poco conosciuti.

Secondo quanto è trapelato, Bourdain è stato trovato privo di sensi nella sua stanza d’albergo dallo chef Eric Ripert, al quale era legato da amicizia. «È con straordinaria tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain», ha annunciato la Cnn. «Il suo grande amore per l’avventura, per i nuovi amici, ottimo cibo e vino, oltre alle straordinarie storie dal mondo, lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci, ci mancherà moltissimo», si legge ancora nel comunicato dell’emittente statunitense, che ha aperto la sua edizione online sulla notizia della perdita. «I nostri pensieri e le nostre preghiere – ha fatto sapere la Cnn – vanno a sua figlia e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile».

Bourdain è stato un pioniere dell’abbinamento tra cucina e media. È approdato sul piccolo schermo prima su Food Network, poi con Anthony Bourdain: No Reservations, vincitore di due Emmy, su Travel Channel. Nel 2013, Parts Unknown ha segnato l’inizio della collaborazione con la Cnn. Meno di 10 giorni fa, il 30 maggio, Asia Argento aveva postato sul suo profilo Instagram una foto di Bourdain su un traghetto a Hong Kong, dopo le riprese di un nuovo episodio di Parts unknwon di cui è stata regista. Lo stesso chef, sul suo profilo, era solito postare foto insieme all’attrice e regista italiana, l’ultima 6 giorni fa proprio da Hong Kong. Risale invece al 3 giugno un video che lo chef ha postato sul suo profilo Twitter e nel quale lo si vede brindare e divertirsi con Asia Argento e altri colleghi della produzione.