Monti evoca la Troika: «Il nuovo governo eviti questa umiliazione»

Non era tra gli interventi particolarmente attesi quello del senatore a vita Mario Monti, ma di certo non è tra quelli passati inosservati. L’ex-premier è ormai assurto a simbolo dell’austerità, dei «compiti a casa» e delle più impopolari riforme degli ultimi anni. A dargli del “populista” si rischia la denuncia per diffamazione, tanta è la sua sobrietà la sua distanza da tutto ciò che anche lontanamente somigli ad una promessa elettorale. Perciò non è da escludere che un brivido abbia percorso la schiena di Conte e di Salvini e di Di Maio quando dal suo scranno di Palazzo Madama Monti ha evocato lo spettro della Troika, l’autorità una e trina (Ue, Bce e Fmi) che da tempo spaventa l’Europa del Mediterraneo, in particolare l’Italia.

A maggior ragione se si considera che Monti è uomo che coltiva rilevanti relazioni internazionale e che raramente apre la bocca solo per dare aria ai denti. «Non è escluso, e non lo dico con spirito di provocazione ma solo con senso del dovere, che l’Italia possa dover subire, ciò che ha evitato allora, ovvero l’umiliazione della Troika. Mi auguro assolutamente che non avvenga». E chi non ne fosse ancora convinto, ha in pratica detto Monti chieda al ministro Enzo Moavero Milanesi che ora «siede affianco a voi ed ha avuto un ruolo significativo al mio fianco» e che «può essere testimone di questo».

Una rivendicazione dell’operato del proprio governo che dopo si è fatta esplicita e diretta: «Voi colleghi di M5S e della Lega, se non ci fossimo stati noi, oggi avreste la Troika, sareste un governo dimezzato, sareste ridotti ad agenti di un governo semicoloniale. La Troika – ha concluso Monti – è una realtà disgustosa che noi evitato, grazie a un lungo braccio di ferro con la Germania e la Merkel…». Una difesa appassionata, la sua, bruscamente interrotta («senatore ora concluda») dalla presidente Casellati. Un richiamo, cui il “tedesco” Monti ha prontamente obbedito.