Mondiali, l’Argentina stecca la prima con l’Islanda: Messi sbaglia un rigore (video)

di Carlo Marini

L’Argentina stecca all’esordio mondiale e non va oltre l’1-1 contro l’Islanda nel match valido per il girone D disputato alla Otkrytiye Arena di Mosca. Nel primo tempo il vantaggio per l’Albiceleste firmato da Aguero al 19′, 4 minuti più tardi il pareggio di Finnbogason. Nella ripresa i vice-campioni del mondo fanno la partita ma non riescono a scardinare il fortino islandese, al 64′ grande occasione per Messi che si fa parare un rigore. Nel corso del secondo tempo, il portiere albiceleste Caballero si fa perdonare l’intervento sbagliato del goal subito con una grande parata su Sigurdsson che si inserisce bene, senza riuscire a portare in vantaggio l’Islanda. L’Argentina insiste fino all’ultimo e insiste. L’occasione clamorosa è proprio il rigore sbagliato da Messi che trova la parata di Halldorsson e sciupa il momento chiave del match. L’attaccante del Barcellona ci prova fino all’ultimo secondo. Non bastano gli ingressi in campo di Banega, Pavòn e Higuain: l’Islanda resiste e porta a casa un pareggio che resterà nella storia.