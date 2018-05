Mondi – Roma

di Redazione

Mondi

Via Flaminia, 468 – 00191 Roma

Tel. 06/3336466

Sito Internet: www.mondiroma.it

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,30€, lieviti 1,20€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Conosciuto in zona, e non solo, per la qualità della proposta e per la possibilità di trovarlo aperto fino a tardi, questo locale si conferma un buon punto di riferimento per una pausa nel corso dell’intera giornata. Il grande locale offre un’offerta che soddisfa tutte le esigenze di gola con buoni prodotti di pasticceria tradizionale come le classiche torte, i mignon, le monoporzioni e la cioccolateria. Anche sul fronte del salato si riscontra un buon livello per una pausa gradevole e veloce o per un gustoso aperitivo. Noi lo abbiamo provato per la colazione per la quale sono presenti i lieviti con le classiche farciture, i quali all’assaggio sono risultati fragranti e leggeri tanto da poterli considerare tra i migliori di Roma, peccato per le creme non sempre all’altezza delle aspettative, come quella pasticciera del cornetto, vellutata ma poco aromatica; meglio è andata con il fagottino alle mele dalla buona cottura, leggermente croccanti e non troppo dolci. Qualche pecca l’abbiamo ancora riscontrata sull’estrazione del caffè, leggermente sovraestratto, che migliora nel contrasto con il latte nel gustoso e ben schiumato cappuccino.



AMBIENTE

Il locale è spazioso e ricco nell’arredo grazie all’infilata dei banchi con vetrina pieni di leccornie e al comodo banco bar che accoglie comodamente gli avventori. Di fronte all’ingresso il grande dehor, chiuso in inverno, permette di accomodarsi ad uno dei tanti tavoli.



SERVIZIO

Veloce e professionale accoglie il cliente con una moderata simpatia riservando maggiori sorrisi e attenzioni ai clienti abituali.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –