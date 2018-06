Modella fa la escort di nascosto, ma il fidanzato la scopre e lei si uccide

di Fortunata Cerri

Aveva solo 24 anni. Si è tolta la vita dopo che il suo fidanzato aveva scoperto il suo terribile segreto: da qualche tempo infatti Anastasia Tarasyuk, splendida modella russa, faceva la escort, per mantenere il suo altissimo stile di vita. Finito il reality show che doveva lanciarla nel mondo dello spettacolo, Dom 2, non era riuscita infatti a sfondare nello showbiz. Come ricostruisce il Messaggero, il compagno, Albert Ryezin, a cui si era legata poco dopo la fine del reality, non condivideva per nulla questa scelta: «Quando ha capito che non avrebbe fatto strada nel mondo dello spettacolo ha iniziato a bere e drogarsi ed è entrata in depressione – ha raccontato l’uomo – e ritrovandosi a corto di soldi, mi ha detto che lavorava come modella».

Modella fa la escort, parla il fidanzato

In realtà, non faceva affatto la modella ma la escort. «Per questo l’ho lasciata – ha detto ancora Albert – siamo stati separati per un anno, poi ci siamo rimessi insieme ed è venuta a vivere con me». Ma è durata poco: nel frattempo la ragazza continuava a prostituirsi. Quando lui l’ha scoperta, l’ha lasciata, e lei si è lanciata nel vuoto dal 19° piano di un residence di lusso.