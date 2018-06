Moavero sta già preparando la prima missione: un vertice Italia-Francia

di Redazione

Il neoministro degli Esteri Enzo Moavero è già al lavoro per preparare la prima missione: un vertice Italia-Francia in vista dell’impegnativo Consiglio europeo di fine giugno. «Un bilaterale Italia-Francia – si legge sull’Huffington Post – sarebbe un primo, importante colpo messo a segno dal governo giallo-verde e un segnale che Roma lancerebbe a Bruxelles e altri partner Ue: altro che vocazione isolazionista, l’Italia, con i suoi interessi e le sue priorità, vuole pesare in Europa e per questo è attenta a costruire alleanze. E Moavero sembra essere, per trascorsi e formazione, la persona più titolata per questa strategia.