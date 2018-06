Mistero svelato. La Boschi: «Vi racconto come ho conosciuto Conte»

di Milena De Sanctis

Eccola. Maria Elena Boschi è tornata a Montecitorio, ma questa volta senza incarichi né di governo, né tanto meno all’interno del Pd. Ieri è arrivata alla Camera per ascoltare il discorso sulla fiducia di Giuseppe Conte, ma questa volta come una semplice parlamentare. Intervistata dalla Stampa, ha parlato di dura opposizione al governo Pd: «Stare fuori dal governo ci farà bene». E poi ha chiarito anche in che modo ha conosciuto il neo premier. Una conoscenza che risale nel tempo.

Boschi: «Conte? lo conosco da docente»

Nei giorni in cui Mattarella, Di Maio e Salvini cercavano far nascere il governo qualcuno aveva fatto notare che Lega e M5S proponevano per la presidenza del Consiglio un “amico” dell’ex ministro delle Riforme renziana, e poi sottosegretario alla presidenza con Gentiloni. Sì, proprio lei che più volte è stata additata proprio da Carroccio e M5s come regista occulta nel salvataggio delle banche. Ora la Boschi svela come conosce Conte: . E poi ancora: «Abbiamo fatto entrambi parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’ Università di Firenze». Maria Elena Boschi però rimane abbottonata nel dare una valutazione del suo operato: «L’ ho conosciuto in tutt’altra veste, come docente universitario», ruolo in cui «so che è apprezzato dai suoi studenti, ma io non saprei, non ho mai seguito una sua lezione».