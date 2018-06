Ministro maltese ci attacca, Toninelli lo zittisce: «L’Italia ha salvato 600mila vite in 4 anni»

di Redazione

Sono giorni di asprezze tra Italia e Malta sulla questione migranti. Prima con il caso Aquarius e poi con la vicenda della nave Lifeline, le autorità maltesi tacitano la loro cattiva coscienza accusandoci di “disumanità”. È quanto ha ribadito anche oggi un ministro del governo di La Valletta.

Non s’è fatta attendere la risposta del governo italiano. Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha zittito su Twitter il collega maltese . “Ricordo al ministro dell’Interno maltese che l’Italia non coordinava l’operazione #Lifeline. In più negli ultimi 4 anni la nostra Guardia Costiera ha salvato nel Mediterraneo ben 600mila vite umane. Molte di più di Malta e di tutti gli altri paesi Ue. Ora mi dica chi disumano!?”.