Minacce di morte alla Meloni via Fb. Potrebbe essere un «soggetto pericoloso»

di Corrado Vitale

Le teste calde e i fanatici non dormono mai, purtroppo. In un italiano scorretto, ma comunque minatorio, la leader di FdI Giorgia Meloni, impegnata a Viterbo in un’iniziativa elettorale, ha trovato fra i commenti alla sua diretta Facebook un messaggio firmato “Mahamoud Soleman” che così, minacciosamente risuona: «Stai a tenta non ti sparano», accompagnato da una “faccina” arrabbiata. Giorgia non è certo tipo da farsi intimidire e ci scherza su. «Secondo voi mi devo preoccupare?», scrive la Meloni sul suo profilo, postando lo screenshot del commento.

Rimane però il fatto che oggi viviamo tempi brutti: fanno riflettere due commenti sulla pagina Facebook della Meloni. Gli autori si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine e invitano la leader di FdI a non sottovalutare la minaccia. «Cara onorevole….mai sottovalutare oggi come oggi!!! Un saluto grande da un operatore di Polizia! Profonda stima per lei!!!», si legge nel primo post. Nel secondo viene addirittura individuato l’autore della minaccia: «Colleghi Carabinieri, bisogna intercettare e subito arrestare questo soggetto molto pericoloso. Questo soggetto, vive a Marsala. Già controllato. Sempre con te Giorgia».

Allarmata anche la dichiarazione di Ignazio La Russa, che interpella il Viminale: «Gravissime le minacce di morte arrivate a Giorgia Meloni su Facebook da un profilo che sembrerebbe avere una matrice islamica. Chiediamo l’intervento immediato del ministero dell’Interno per verificare l’identità di questa persona, capire se è presente sul territorio nazionale e valutare se esistono i presupposti per una sua espulsione dall’Italia».