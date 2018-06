A Milano sui muri c’è Salvini disegnato come Hitler. La polizia rimuove il murales

di Redazione

A Milano, in via Palermo, è apparso un poster che raffigura Matteo Salvini nei panni di Adolf Hitler con al braccio il Sole delle Alpi, simbolo leghista, al posto della svastica. Il disegno è stato subito rimosso. L’autore è lo street artist milanese Beast, noto per i suoi fotomontaggi a tema politico. Riprende lo stile dell’artista di strada Banksy al quale sono attribuiti due recenti opere apparse a Parigi tra cui una raffigurante una bimba che copre con i fiori una svastica. Sempre a Banksy si era ispirato Tvboy, lo street artist che aveva realizzato il murales in cui Salvini e Di Maio si baciano. Lo scorso gennaio Salvini aveva annunciato querela contro Soufiane Malhouni, blogger marocchino residente in Italia, il quale lo aveva paragonato a Hitler. Un “mantra” che la sinistra ripete in queste settimane soprattutto dopo che sono divampate le polemiche sul censimento dei Rom e Sinti.