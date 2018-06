Milano, le rom che hanno rubato a casa di Sala se la ridono: sono già libere

di Roberto Mariotti

Neppure rubare a casa del sindaco apre le porte della galera alle rom. Una è incinta e ha una bambina piccola, l’altra ha tredici anni. Con queste motivazioni sono state scarcerate due nomadi su tre del “gruppetto” accusato di aver rubato «un orologio marca Rolex, una macchina fotografica marca Canon, una catenina in oro e una borsa 24 ore in pelle marca Armani» nella casa di Giuseppe Sala. Sulle “pantere dei furti”, come sono state ribattezzate dagli investigatori – come riporta dettagliatamente il Giornale – pende anche l’accusa di ricettazione perché custodivano borse e altri oggetti di lusso rubati altrove.

Il gip ha convalidato i fermi delle due maggiorenni, che hanno confessato, ma ha disposto il carcere solo per Claudia R., 19 anni, che resta a San Vittore. Quanto alla mamma di una bambina di 7 mesi, il giudice spiega che per la custodia in carcere di una madre con un figlio minore di 6 anni devono essere presenti «esigenze cautelari di eccezionale gravità e rilevanza» che, in questo caso, non ci sono. Il pericolo di reiterazione può essere scongiurato con «l’obbligo di dimora nel Comune di Bollate», nel Milanese, e con «l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno».