Milano, camper di nomadi a un passo dall’asilo: esplode la rabbia dei genitori

di Gianluca Corrente

La paura dei genitori, i bambini che frequentano l’asilo costretti a stare con le finestre tappate e a non giocare nel giardino, nonostante le belle giornate, il cancello della struttura rigorosamente chiuso e tenuto d’occhio. Tutto questo per un camper di nomadi che è situato a un passo, in una strada di Milano. Sporcizia e immondizia ovunque, cresce la rabbia e la tensione. Le mamme dei piccoli protestano in modo forte: «Siamo disperate, da quando c’è il camper dei nomadi c’è un odore nauseabondo. Abbiamo fatto diverse segnalazioni e con noi le educatrici, ma nessuno interviene». La dirigente dell’asilo ha chiesto alle maestre di stare attente e non portare i bambini fuori ma con la bella stagione è un’ingiustizia che i bambini devono subire. L’asilo del quartiere è quello che fu reso celebre da Giorgio Gaber con una nota ballata. Nella stessa via risiede un centro sociale di cui è stato chiesto lo sgombero sia attraverso la piattaforma Partecipami che con un documento presentato in municipio dal centrodestra.