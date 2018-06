Vertice finito nel caos. Conte smentisce Macron: “Era stanco” (video)

di Adriana De Conto

Botta e risposta. E’ sempre Francia contro Italia. Il vertice finisce nel caos, in conferenza stampa è un tutti contro tutti. Ma Macron ha torto e Conte gliele suona. “Il presidente francese Emmanuel Macron, quando ha affermato che i centri sorvegliati per i migranti menzionati nelle conclusioni del Consiglio Europeo dovranno essere ubicati nei Paesi di primo arrivo, era stanco, lo smentisco. Ieri abbiamo finito tutti tardi, alle cinque. In realtà quello che mi ditenon è scritto né nell’articolo 6 né nell’articolo 12″. Tutta da vedere ed ascoltare la conferenza stampa post vertice del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ironia e garbo, ma anche “veleno” nella risposta a chi gli chiede conto della posizione sempre ” di traverso” del premier francese sulle cose italiane. La frase felpata di Conte non cela la gravità e conflittualità delle posizioni. Conte entra nello specifico nello smentire quanto detto da Macron: “Nell’articolo 6 non si fa riferimento ad un Paese di primo o secondo transito. E non è scritto nell’articolo 12, dove si parla della riforma del regolamento di Dublino, su cui tutti siamo d’accordo, e che abbiamo sottoscritto”, conclude, aggiungendo: “L’Italia è stata “un pochino” prepotente, ha ‘bullizzato’ l’Unione Europea questa notte per raggiungere un accordo sulle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migranti”, ha detto Conte, rispondendo in conferenza stampa alla domanda di una giornalista britannica, che gli ha chiesto se l’Italia fosse stata “prepotente”, se abbia insomma “bullied” l’Ue: “Sì, un pochino”, ha risposto Conte sorridendo.