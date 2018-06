Migranti, Salvini fa sul serio: «Porti italiani chiusi agli sbarchi»

di Carmine Crocco

Matteo Salvini è intenzionato a fare sul serio: «Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti». Così il ministro dell’Interno vuole impedire che l’estate in arrivo sia l’ennesima stagione all’insegna dell’emergenza migranti. Quello di Salvini non è solo un annuncio ma il preludio a una decisione operativa. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo e proveniente dal Nord Africa è infatti in rotta su Malta. Se l’isola non permetterà alla nave l’attracco, all’imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia. In una lettere urgente alle autorità maltesi , il ministro dell’Interno italiano ha scritto di far approdare alla Valleta la nave Aquarius, essendo quello il “porto più sicuro”.

Ieri è invece accaduto che una nave Ong con oltre duecento persone a bordo è stata costretta a sbarcare a Reggio Calabria perché le autorità di Malta ne hanno impedito l’attracco sull’isola . Salvini vuole evidentemente evitare che questo caso si ripeta oggi con l’Aquarius. La situazione è comunque ancora in evoluzione. E non sappiamo a questo punto quale sarà la decisione di La Valletta quando la nave arriverà in porto.

Certo è che la presa di posizione di Salvini è senza precedenti. Un segnale forte all’Europa. L’Italia non pare più disposta a sostenere da sola il peso dell’emergenza migranti.