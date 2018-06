Migranti mettono a ferro e fuoco il centro d’accoglienza: «Dateci i soldi»

di Redazione

Ancora migranti in rivolta in un centro d’accoglienza. La protesta è montata alla Vincenziana di Magenta, alle porte di Milano. Il motivo è il pocket money, ossia quei soldi che la cooperativa deve dar loro ogni giorno. Circa 90 richiedenti asilo presenti nella struttura hanno protestato violentemente contro gli operatori. Come scrive il Giorno, a far scoppiare le tensioni è stato, infatti, il ritardo nell’arrivo del pocket money. Per far calmare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Un giovane, estraneo alla rivolta, è stato ferito a un piede ed è stato medicato da un’ambulanza della Croce Bianca.

Migranti, il vicesindaco: allontanare chi crea problemi

«Dopo i fatti accaduti, con alcuni migranti che hanno protestato in modo anche violento per l’arrivo in ritardo del pocket money, credo che si debba intervenire rapidamente – ha detto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Simone Gelli – Allontanare coloro i quali rappresentano un pericolo per tutti mi pare fatto di buonsenso e correttezza nei confronti di tutta la nostra comunità, che da quattro anni vive una situazione assurda». Gelli ritiene non più rinviabile l’incontro con il prefetto. «Scriverò al prefetto – assicura – per chiedere che ciò avvenga in tempi rapidi e precisi. In questo Paese vigono delle regole chiare e precise. Voglio ringraziare l’Arma dei carabinieri, che con professionalità e decisione è intervenuta nella struttura per calmare gli animi di chi nemmeno conosce cosa sia il rispetto delle regole e di una intera comunità. Mi auguro che, dopo quattro anni di permanenza nella nostra città, con il prefetto si possa discutere di un alleggerimento delle persone ospiti del centro».