Migranti, Meloni all’attacco: «Chiudere i porti italiani alle navi Ong»

di Carmine Crocco

Giorgia Meloni va all’attacco della politica europea sui migranti alla notizia che una nave Ong ha sbarcato oggi 230 migranti nel porto di Reggio Calabria. «Malta si rifiuta di accogliere le navi delle Ong cariche di clandestini e scarica il problema sull’Italia. C’è una sola soluzione per bloccare l’invasione: chiudere i porti italiani alle navi delle Ong e denunciare gli equipaggi per tratta di esseri umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fico, la Boldrini e Saviano non sono d’accordo? Il Governo Conte dimostri con i fatti che l’aria è cambiata». La presidente di Fratelli d’Italiano scrive su Facebook.

Salvini: «Stiamo scannerizzando le navi Ong»

Sul tema è intervenuto anche Matteo Salvini. «Stiamo scannerizzando una per una le navi delle Ong e qualche cosa abbiamo già scoperto», ha detto il neoministro dell’Interno in diretta Facebook. «Navi olandesi, spagnole, inglesi, tedesche che girano per il Mediterraneo, arrivano davanti a Malta che gli fa ‘ciao ciao’ non le fa attraccare e allora vengono a fare i loro comodi in Italia. Se pensano di ripetere quello che hanno fatto finora, con sbarchi su sbarchi, sappiano che ora il ministro e il governo sono cambiati. Io non starò a guardare». Mercato, trafficanti e false anime belle sono avvertiti.