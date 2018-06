Migranti, Lite online Salvini-Ong: «Non metterete più piede in Italia»

di Michele Pezza

L’unico dato certo è che l’Aquarius, la nave di Medici senza frontiere (Msf) rifiutata da Malta e cui, per questo, il governo italiano ha negato l’approdo in Sicilia costringendola a fare rotta verso la Spagna, sta arrivando a destinazione. In questo momento, infatti, si trova davanti all’isola di Maiorca. L’arrivo a Valencia, fa sapere Msf, è previsto per le 11 circa di domani. Quanto al resto, le lingue sono quanto mai confuse e richieste di chiarimenti circa l’operato del ministro Matteo Salvini arrivano anche da chi, come il forzista Maurizio Gasparri, è da sempre in prima linea nel chiedere pugno di ferro verso l’immigrazione incontrollata.

Salvini alla Lifeline: «Complici degli scafisti»

Ma prima dei risvolti politici vanno registrati gli screzi online tra lo stesso Salvini e alcune Ong tedesche la Lifeline e la Seefuchs, le cui navi, battenti bandiera olandese, sostano al largo delle coste della Libia per recuperare i migranti lasciati (e lanciati) in mare dagli scafisti. «Sappiano questi signori – scrive Salvini su Fb rivolgendosi ai responsabili delle due Ong – che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi». A stretto giro, la scontata replica, via tweet, della Lifeline: «Quando i fascisti ci fanno pubblicità», dove ovviamente il fascista è il ministro dell’Interno. Che però non ci sta e controreplica: «Una pseudo associazione di volontariato che dà del “fascista” al vicepremier italiano? Questi non toccheranno mai più terra in Italia». Parole che fanno il “miracolo” di far scomparire il tweet e di far apparire una correzione di tiro che non si sa se interpretare come ridicola o ironica: «No, @matteosalvini non è naturalmente un fascista. Ci è scivolato il mouse».

Ma Gasparri: «Già sbarcati 1500 clandestini. Dov’è la fermezza?»

Ma è probabile che il responsabile del Viminale, più che le polemiche via web con le Ong, interessino le reazioni politiche alle sue decisioni. E quella di Gasparri, che ha bollato come «contraddittoria» la linea sin qui seguita, sembra preludere ad un atteggiamento meno scontato e più “vigilante” da parte di Forza Italia sul tema di lotta all’immigrazione clandestina. «Vorremmo capire – dice infatti l’ex-ministro – come si concilia la politica di fermezza che il nuovo governo italiano auspica, con lo sbarco di altri 500 clandestini a bordo di una nave della Guardia costiera italiana annunciato da un ministro del governo. Sono già sbarcati giorni fa in Sicilia altri 1000 clandestini con un’altra nave della Guardia costiera italiana. Perché mezzi dello Stato italiano continuano a navigare in acque che dovrebbero essere vigilate da altre con la prevedibile conseguenza di fare il pieno di clandestini che vengono poi portati in Italia? I conti – conclude Gasparri – non tornano».