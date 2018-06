Migranti, la Bonino dal «ci siamo fatti male da soli» al «Salvini eversivo»

di Prisca Righetti

Dopo aver sputtanato Renzi, inchiodandolo alle sue responsabilità politiche nefaste nella gestione dell’immigrazione selvaggia e incontenibile, ora, dall’alto dello scranno faticosamente aggiudicatosi con la micro formazione bastonata dal voto del 4 marzo, leader di +Europa, Emma Bonino riparte alla carica, stavolta contro il governo giallo-verde appena incaricato, e in nome di accuse e recriminazioni di segno diametralmente opposto a quello che ha motivato le invettive contro l’ex premier Pd. Il nodo nevralgico? Sempre l’annosa questione migranti degenerata in business, come ha appena finito di ribadire il presidente del consiglio Conte in Senato, «cresciuto a dismisura sotto il mantello della solidarietà»…

Bonino sull’immigrazione: la proposta Salvini è «irrealistica»

E così, in ordine sparso e in vena di dietrofront, l’ex ministro degli Esteri e Commissario europeo, dopo aver sparato a zero contro il nuovo esecutivo dalle colonne dell’Observer, torna alla carica dalle pagine di Repubblica da dove, esternando perplessità e disaccordo tipiche del dissidente di lungo corso, si esprime sulle posizioni della Lega e del M5S su migranti, Europa e euro, stigmatizzando in un generico «Temo questo disegno eversivo», il suo disappunto per il radicale giro di vite proposto dal neo ministro dell’Interno sulla gestione degli arrivi e delle richieste d’asilo. E così, mentre Junker ci offende, costringendo la Merkel a un intervento pro-Italia arrivato dopo anni di silenzio e di abbandono, favoriti da quel patto scellerato siglato a Bruxelles dall’esecutivo a guida Renzi, in nome del quale, da quel momento in poi, l’Europa ha potuto, coerentemente, snobbarci e isolarci, lasciandoci ad affrontare un’invasione sistematica tuttora in corso, e divenuta ogni giorno di più pericolosa e incontrollabile. A fronte della quale, parlando di strategie e proposte programmatiche, la Bonino afferma: «Rimandarli indietro? È una delle cose più impraticabili… Oltre al fatto – prosegue la numero uno di +Europa – che dovremmo avere decine di trattati bilaterali e invece ne abbiamo solo 4 e ci vogliono anni per negoziarli. Con la Tunisia ad esempio, sono previsti 30 rimpatri al mese con il diritto delle autorità tunisine a dire questo sì, questo no».

Quando la Bonino diceva: «Abbiamo sottovalutato, ci siamo fatti male da soli»

Da qui, andrebbe aggiunto allora, l’aut aut di Salvini all’Europa: o si cambia o l’Italia farà diversamente. «Diversamente come?», si chiede allora la Bonino – la stessa che mesi fa denunciò: «Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino» – dopo aver bollato l’iniziativa del nuovo ministro dell’Interno italiano come «inagibile e irrealistica della mobilità globale». Eppure, era proprio lei, mesi fa a dire: «All’inizio non ci siamo resi conto che era un problema strutturale e non di una sola estate. E ci siamo fatti male da soli. Un po’ ci siamo legati i piedi e un po’ francamente abbiamo sottovalutato la situazione». Ben venga, allora, chi dopo anni di attendismo e di errori, vuole farsene carico e provare a risolverla.