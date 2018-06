Migranti, è battaglia “giuridica”: la pecca del diritto internazionale

di Fabio Marinangeli

Il diritto internazionale non è chiaro in merito alla vicenda dell’Aquarius, in particolare su quale debba essere il Paese nel quale debbano sbarcare i migranti a bordo della nave. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Natasha Bertaud. «In base al diritto internazionale la decisione sullo sbarco è lasciata al Paese che coordina l’operazione di ricerca e soccorso, non specifica se debba essere il Paese stesso o quale Paese debba essere», ha detto la portavoce nel corso del briefing alla stampa. Rispondendo a una domanda sulle tensioni in corso tra Italia e Malta, la portavoce ha sottolineato che deve essere fatto «ogni sforzo per minimizzare» la permanenza dei migranti a bordo di Aquarius. «Chiediamo a tutte le parti di tenere a mente l’imperativo umanitario», ha detto Bertaud.

Il Pd si accoda al buonismo di maniera. «Il presidente Conte assuma un’iniziativa di fronte a quello che sta accadendo dopo le scelte di Salvini», ha scritto su Facebook il segretario reggente del partito democratico Maurizio Martina. «L’Italia – sottolinea – non va lasciata sola e oggi più che mai non servono drammatici braccio di ferro tra Paesi ma soluzioni coordinate. Chiudere i porti in questo modo può portare solo a gravi rischi umanitari».