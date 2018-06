Migranti: arrestati i responsabili di una Onlus di Latina per truffa e frode

di Carlo Marini

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato 6 soggetti, responsabili di Onlus operanti nella gestione di numerosi Centri di accoglienza straordinaria (C.a.s.) nel sud Pontino per i reati di falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture e maltrattamenti nei confronti dei migranti. I poliziotti della squadra mobile di Latina, in collaborazione con il Commissariato di Fondi, hanno effettuato accurati sopralluoghi all’interno di numerosi Centri di Accoglienza Straordinaria, riscontrando gravi situazioni di sovraffollamento e carenze di natura igienico-sanitaria. Le indagini sono state effettuate anche sulla documentazione depositata dai responsabili delle Onlus per la partecipazione ai bandi di gara indetti per l’accoglienza dei migranti, facendo emergere gravi e sistematiche violazioni nell’esecuzione degli obblighi assunti dai gestori dei C.a.s. in sede di aggiudicazione delle gare. Le intercettazioni hanno consentito di acclarare una Onlus, di fatto, si spartiva la gestione dei richiedenti asilo con un’altra Onlus, senza alcuna comunicazione alla Prefettura di Latina. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.