Messi e compagni fuori dal mondiale. Francia-Argentina 4-3 con rissa finale

di Annamaria Matticari

Si era capito dall’inizio che l’Argentina non aveva le carte quest’anno per fare un buon risultato. La stella Messi non è mai entrata in partita e il collettivo non aveva un punto di riferimento. Così, la Francia è la prima nazionale ad approdare ai quarti di finale ai Mondiali di Russia. La formazione transalpina infatti ha battuto 4-3 l’Argentina dopo una gara ricca di colpi di scena alla Kazan Arena. Al 9′ il vantaggio su rigore di Griezmann per i transalpini, al 41′ il pari dei sudamericani con Di Maria. A inizio ripresa, minuto 47, Mercado porta avanti l’Albiceleste ma la Francia riesce a ribaltarla grazie al gol di Pavard al 57′ e alla doppietta di Mbappé, 64′ e 68′. Nel recupero la rete di testa di Aguero per l’Argentina rende incandescenti i minuti finali ma la Francia riesce a portare la casa il risultato. Negli ultimi minuti si è anche scatenata una rissa tra i giocatori, subito sedata dall’arbitro a suon di ammonizioni. Nei quarti la formazione di Deschamps affronterà adesso la vincente di Uruguay-Portogallo in programma stasera. Smentito clamorosamente infine il Pibe de oro, che poche ore prima della partita aveva fatto la sua profezia: l’ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande “fiducia” che l’Argentina e l’Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. “Ho molta fiducia nell’Uruguay. Sappiamo che può fare bene, che ha fatto molto bene, che non ha regalato nulla, ha un uomo, e lo ripeto, un crack come il difensore Diego Godín. Ecco perché dico che l’Uruguay ha molte, molte possibilità di passare”, ha detto Maradona a proposito della squadra “celeste”, durante il programma “De la mano del Diez”, trasmesso da Telesur.