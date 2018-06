Mescolare partigiani e gay, l’ultima trovata della sinistra disperata

di Riccardo Arbusti

Il Roma Pride di quest’anno, che si svolgerà il 9 giugno, è dedicato alle partigiane e ai partigiani che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo. L’Anpi ha subito concesso l’entusiasta patrocinio al raduno per il Pride e dalla fusione delle minoranze presuntamente “oppresse” (il mondo Lgbt da un lato e quello resistenziale dall’altro) nascono le Brigate arcobaleno: vecchi partigiani ormai novantenni che fanno da testimonial al Pride. Lo scorso 25 aprile, del resto, le bandiere arcobaleno non erano mancate ai festeggiamenti. Una rappresentante-tipo di queste brigate è la partigiana Tina Costa, 93 anni, la quale annuncia su Repubblica che marcerà a Roma contro “chi vuole leggi speciali” e per i diritti tutti (ma non ci aveva già pensato Renzi a chiudere la partita sui diritti civili?). Leggi speciali. Un mantra ritornante in questi giorni. Già, ma chi vuole leggi speciali? Evocate da Liliana Segre al Senato, non risultano contemplate in nessun programma, né della Lega né dei Cinquestelle. Né sono ipotizzate per i rom, in vista della cui integrazione, anzi, nel contratto di governo è previsto lo smantellamento dei campi e la scolarizzazione dei bambini. Tuttavia per Tina Costa, “tira una brutta aria” e bisogna metterci la faccia. Lei è arrabbiatissima con il ministro della Famiglia Fontana e con Salvini. Da dove le viene tanta energia? “Sono sempre incavolata – risponde – con i padroni e i fascisti, forse per questo sono ancora qui pimpante nonostante quache acciacco”.