Meloni: “Tiferemo perché il governo faccia bene. Noi siamo patrioti” (video)

di Antonio Pannullo

Giorgia Meloni critica ma senza pregiudizi. “Di lei non sappiamo molto, presidente, non sappiamo se avrà la tempra per difendere nei consessi internazionali le ragioni di questa nazione a cospetto dei Trump, dei Merkel e dei Macron… anche per questo noi non voteremo la fiducia a questo governo e non faremo parte della maggioranza che lo sostiene, però tiferemo perché questo governo faccia bene” perché “noi siamo sempre e comunque dalla parte degli italiani”, ha detto in Aula alla Camera la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. Meloni a un certo punto dell’intervento ha anche scherzato: “Ho sentito dire che lei in passato si è definito un uomo di sinistra, mi auguro che in questi anni sia rinsavito perché l’unica cosa di cui l’Italia non ha bisogno è di un altro governo di sinistra”. Però nel programma del nuovo governo “manca riforma più grande di tutte, l’elezione diretta del Capo dello Stato, la più grande innovazione che si possa portare in Italia. Se si vuole entrare nella Terza Repubblica, il presidenzialismo è la risposta… porteremo in Aula questa proposta e vedremo chi ci sta”. Meloni ha poi tenuto a precisare: “Non è affatto il governo più a destra della storia repubblicana… se fosse stato un governo di destra, la destra italiana ne avrebbe fatto parte”. “Fico – ha ironizzato la parlamentare – può dunque continuare ad andare alla parata del 2 giugno col pugno chiuso senza sentirsi in difficoltà”. E ha aggiunto: “La differenza la farà lei, presidente Conte. Perché questo non è il governo Salvini né il governo Di Maio, ma il governo Conte. Saranno le sue scelte che noi giudicheremo, senza pregiudizi. Se saranno provvedimenti fatti nell’interesse della nazione noi li sosterremo e con la stessa serietà osteggeremo provvedimenti che consideriamo lontani da noi”, ha concluso Giorgia Meloni.