Meloni risponde a Fico che loda le ong: “Vai dai terremotati… Boldrino”

di Guglielmo Gatti

Il presidente della Camera Roberto Fico (Cinque Stelle) ha effettuato una visita privata all’hotspot di Pozzallo, dove da anni si riversano clandestini da tutta Europa portati dalle “volenterose” navi delle ong. E, contrariamente alla linea del governo italiano., Fico ha lodato le ong e criticato la chiusura dei porti. Ma lo ha fatto da privato cittadino o da presidente della Camera? Mistero. Ad accompagnare Fico sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. “Il presidente Fico ha evidenziato la buona efficienza della struttura, complimentandosi con i responsabili” dice il sindaco che al numero uno di Montecitorio in un breve colloquio ha illustrato il lavoro svolto in questi anni in tema di accoglienza dei migranti, evidenziando come “in città non si siano mai verificati episodi di xenofobia o razzismo, avendo da sempre un ruolo di primo piano in nome dell’Italia e dell’Europa”. Ammatuna ha anche chiesto, trovando “piena disponibilità” del presidente Fico, “maggiore attenzione e sostegno, anche economico, a favore della comunità pozzallese che continuerà a dare il proprio contributo in tema di accoglienza dei migranti”. Al privato cittadino-presidente della Camera ha risposto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: ”Aggiornaci anche quando vai in visita dai terremotati italiani… Bordino’, ha scritto la Meloni, rispondendo al presidente della Camera Roberto Fico che oggi, visitando l’hotspot di Pozzallo ha difeso il lavoro delle ong in mare, aggiungendo che, se dipendesse da lui, i porti non li chiuderebbe mai. “Io i porti non li chiuderei. Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore”. “Come terza carica dello Stato – ha aggiunto Fico – dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore”. “Tocca all’Europa farsi carico di questa emergenza, non solo all’Italia – ha concluso Fico – e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo”. Dal governo italiano nessuna risposta.