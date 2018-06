Meloni: «Fratelli d’Italia cresce ed è il secondo partito del centrodestra»

di Massimo Baiocchi

Le amministrative segnano un risultato importante per la destra italiana: Fratelli d’Italia si afferma come il secondo partito del centrodestra in gran parte dei comuni capoluogo andati al voto. Il dato più eclatante riguarda Viterbo, la “capitale della Tuscia” nel Lazio dove il partito di Giorgia Meloni tocca il 13,43 per cento. Stesso scenario dell’ormai ex rossa Toscana: a Pisa, Siena e Massa Fratelli d’Italia supera Forza Italia. Un risultato raggiunto anche in altre città: a Teramo, dove il candidato sindaco del centrodestra è Giandonato Morra di FdI, il “movimento dei patrioti” supera la Lega e tocca il 7,1 per cento. Anche ad Ancona si ripete lo stesso film: nella coalizione Fratelli d’Italia si posiziona al secondo posto superando Forza Italia. Ottimo il consenso raccolto anche in Sicilia: a Catania, Siracusa, Ragusa e Messina Fratelli d’Italia arriva secondo, toccando nel capoluogo etneo il 5,88%. «Le elezioni amministrative», ha detto Giorgia Meloni commentando i risultati elettorali, «ci consegnano ancora una volta un centrodestra compatto che vince le elezioni e si conferma maggioritario nel sentimento degli italiani. Fratelli d’Italia, che continua a lavorare all’unità della coalizione, cresce e si attesta come secondo partito del centrodestra in città molto importanti, da Viterbo ad Ancona, da Brindisi a Catania, a Pisa. È la dimostrazione che la coerenza paga».