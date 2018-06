Meloni: ecco l’umanissimo Macron, manda le ruspe contro i clandestini (video)

di Giovanni Trotta

Giorgia Meloni in un video denuncia le contraddizioni del presidente francese Emmanuel Macron: “L’umanissimo Macron: in Italia a darci lezioni di accoglienza e poi ecco come tratta gli immigrati a casa sua…”. Papa Francesco ha detto ad Emmanuel Macron che la vocazione dei governanti è aiutare i poveri. Chissà se il Presidente francese gli avrà spiegato di come lui “aiuta” i poveri con la politica coloniale in Africa con una moneta interamente controllata dalla Banque de France e depredando gli africani di materie prime con le sue multinazionali, ha aggiunto Giorgia Meloni.