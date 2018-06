Meloni avverte il M5S al governo: «FdI non voterà il reddito di cittadinanza» (video)

di Redazione

Sì alla Flat tax, no al reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni porta un esempio concreto per spiegare la scelta di astersi sul voto di fiducia al nuovo governo. «Quando diciamo che ci asterremo e che poi valuteremo nel merito i provvedimenti che arriveranno – ha spiegato la leader di FdI nel corso di un incontro elettorale in Veneto – si sappia che Fratelli d’Italia voterà ogni taglio di tasse per chi vuole produrre lavoro, ma non voterà il reddito di cittadinanza», perché, ha proseguito, l’obiettivo è «rispondere all’Italia produttiva, capace, che ci rende grandi nel mondo».