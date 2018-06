Mea culpa di Orfini: siamo fermi ma restiamo l’unica chance contro Salvini

di Eugenio Battisti

Nessuno a sinistra se la sente più di giustificare la Caporetto delle urne Lo stesso presidente del Pd, Matteo Orfini, finora bravo a barcamenarsi per non ammettere la crisi storica che impone un cambio di rotta dopo la stagione renziana, in queste ore non nasconde che il partito «è fermo», è diviso, è in panne. Ma ha una missione salvifica, quella di strappare il Paese all’egemonia del pericoloso Salvini.

Orfini ammette: «Il partito è fermo ma…»

Certo, la sconfitta di domenica scorsa nelle amministrative è molto seria e molto grave, sulla quale occorre riflettere. Nonostante questo il Pd resta, con le tutte le ferite e le ammaccature, l’unica vera alternativa a una destra molto aggressiva, molto reazionaria, che sta governando il Paese e che ha come leader di fatto Matteo Salvini», dice il presidente del Pd in un’intervista a 6 su Radio 1. Orfini conferma lo psicodramma collettivo e la confusione generalizzata sul “che fare”. Quelle in campo «sembrano proposte un po’ confuse», dice commentando la linea indicata da Zingaretti e Calenda di riprodurre per il Pd il “modello” Pizzarotti”. «Noi dobbiamo capire come rilanciare il progetto del Pd. Aprirlo, renderlo inclusivo, cambiare tutto quello che va cambiato sia nella forma organizzativa che nelle classi dirigenti; ragioniamo, discutiamone insieme». Insomma parlare, parlare, parlare, senza affrettare le soluzioni. «Non penso che risolveremo tutto sciogliendo con un tweet un partito. L’attuale classe dirigente dovrebbe fare un passo di lato? Ma questo è avvenuto. Abbiamo avuto un segretario che si è dimesso. Stiamo avviando, adesso decideremo con che tempi e modalità, una fase congressuale, che deciderà una nuova leadership. Ma voglio dire che le leadership si affermano, non vengono nominate da qualcuno, quindi nella sfida dell’opposizione emergeranno nuove leadership o si affermeranno vecchie leadership».