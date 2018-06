Maturità, la seconda prova. Al liceo classico versione insidiosa: Aristotele

di Liliana Giobbi

Nuova giornata di esami al via per gli oltre 500mila studenti impegnati nella maturità: è la volta della seconda prova, quella specifica per ogni indirizzo di studi. Il via è scattato alle 8.30. La durata è variabile a seconda delle discipline tra le 4 e le 8 ore tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può svolgersi in due o più giorni. Quest’anno sono oltre 300 gli istituti coinvolti nel Progetto Esabac per il rilascio del doppio diploma italiano e francese; tra questi, per la prima volta sono compresi percorsi dell’istruzione tecnica (Esabac Techno).

LE PROVE – A rivelare la prova del Liceo classico è stato il sito Scuolazoo: Aristotele l’autore scelto per la versione di Greco, in particolare l’Etica nicomachea. Skuola.net, invece, ha reso nota la traccia del primo problema di matematica per lo Scientifico, che riguarda il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Il secondo problema di matematica è invece un più tradizionale “studio di una funzione”. Si conferma, sottolinea il sito, la differenziazione tra una traccia (primo problema) basata su esempi pratici di vita reale, e una traccia (secondo problema) più “classica” dedicato allo studio di una funzione. Sempre secondo Skuola.net, al liceo delle Scienze umane sarebbe uscita la traccia: “Diritti umani e e principi democratici”. Nella prova un brano di Conrad P. Kottak da “Antropologia culturale” e di Chiosso da “I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione”