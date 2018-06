Mattarella cita Saragat per ricordare che le frontiere non esistono…

di Domenico Bruni

Il capo dello Stato Sergio Mattarella approfitta della ricorrenza del trentesimo anniversario della morte del suo predecessore Giuseppe Saragat per dare segnali al governo. Giuseppe Saragat, “nel febbraio del 1967, Presidente della Repubblica, ricevendo i rappresentanti dell’Associazione dei giuliani e dalmati, così si espresse: È necessario che esista in noi – affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell’avvenire – la ferma fede che un giorno, quando l’Europa si farà e i popoli si riconosceranno nella pace e nella concordia, le frontiere saranno segni convenzionali e non diaframmi, e i singoli gruppi etnici potranno esprimere in piena libertà il proprio genio, conformemente a ciò che sentono e venerano come Patria dello spirito”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica al Senato alla commemorazione di Saragat. “Sono certo – ha concluso il Capo dello Stato – che il Presidente Saragat sarebbe orgoglioso di vedere quanto strada è stata percorsa sul sentiero da lui lucidamente indicato”. Mattarella ha poi aggiunto: “La terza funzione del Capo dello Stato è – per il presidente Saragat – quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia – ammonisce – non è soltanto il governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza di esercitare la sua opposizione”. Una considerazione che l’ex Capo dello Stato socialdemocratico svolse il 25 ottobre 1965, dopo poco meno di un anno dalla sua elezione, descrivendo le funzioni del Presidente della Repubblica. Mattarella a concluso: “Il problema del Capo dello Stato è un altro: il vero problema è di garantire una atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo il compito di un Capo di Stato in una democrazia e in Paese libero'”. Anche Saragat, sembra, era anti-sovranista, giacché considera i confini come semplici “segni convenzionali”. Ma Saragat aveva anche detto che questo accadrà quando “l’Europa si farà”… E non ci sembra sia stata fatta, anzi.