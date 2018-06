Martina scavalca Renzi a sinistra: noi difendiamo la Resistenza (video)

di Redazione

L’intervento di Matteo Renzi nell’aula del Senato era stato da tutti interpretato come l’intento di “dare la linea” al Pd nella sua nuova mission all’opposizione. Un’opposizione che – ha detto Renzi – dovrà essere rispettosa e senza insulti ma senza sconti. Un intervento in cui la parola sinistra, l’antico dualismo destra-sinistra su cui si è retta per decenni la dialettica politica italiana, non è stata contemplata. L’accusa dell’ex premier al premier attuale si è concentrata nel finale: voi siete il potere oggi, basta alibi.

Ebbene Maurizio Martina oggi alla Camera, durante il dibattito sulla fiducia, ha inteso scavalcare lo stesso Renzi, indicando al Pd la strada di un recupero dei valori di sinistra e non rinunciando all’antico vizio di demonizzare l’avversario. Parlando in aula ha così evocato la paura di nuove intolleranze e di nuove leggi speciali, ha accusato il governo Conte di avere cercato di far passare sotto silenzio la morte del migrante Soumayla Sacko, ha difeso Mattarella dagli “insulti”, ha detto che il Pd darà battaglia contro i condoni, contro la discriminazione dei bambini negli asili, contro la riforma fiscale per far pagare di meno i ricchi. Martina ha poi ribadito che la differenza tra destra e sinistra esiste ancora e ha naturalmente collocato il bene a sinistra e il male a destra, citando le reazioni di Farage e Le Pen e dei conservatori più estremi alla nascita del governo giallo-verde. Ha infine accusato il premier Conte di non avere mai citato la parola “pace” e poi ha tirato fuori ancora una volta la retorica resistenzialista: “Difenderemo la democrazia liberale figlia della Resistenza”. In pratica ha voluto inserire nei suoi sei minuti di intervento tutti i luoghi comuni cari alla sinistra-sinistra per mandare anche un messaggio interno al Pd: questa è l’opposizione da fare, non quella indicata da Renzi.