Martina: c’è l’onda nera, fermiamola. Ma Salvini prende voti anche dal Pd

di Riccardo Arbusti

Toscana. Una regione simbolo per la sinistra dove sono in bilico città rilevanti come Pisa, Siena e Massa. Se i dem uscissero perdenti dal voto di domenica prossima resterebbero loro in mano solo le briciole ell’ex Toscana rossa: Grosseto, Arezzo e Pistoia sono già a guida centrodestra, mentre Livorno e Carrara hanno sindaci 5 Stelle. Di qui la scelta di schierare i big del partito: giovedì arriverà a Pisa anche Paolo Gentiloni e con lui ci sarà Walter Veltroni. Un tentativo in extremis di salvare il salvabile cui si è unito oggi anche il segretario reggente Maurizio Martina lanciando lo slogan: attenti all’onda nera.

”Sembra un brutto film, eppure è la realtà. Propongono i censimenti per etnie, seminano ogni giorno propaganda sulla paura e sulla rabbia. Sulla pelle delle persone. Sono al governo ma è come se fossero da un’altra parte. Fanno i forti con i deboli e sono pronti a sostenere le peggiori posizioni nazionaliste in Europa. Allora il voto di ballottaggio di domenica in diversi Comuni assume un significato ancora più importante”. “Perché il voto – continua Martina – è il più potente strumento democratico per fermare questa deriva e dire chiaramente che no, non ci porteranno indietro a 80 anni fa. Tutte le città sono importanti, ogni singolo voto conta. Bisogna fermare quest’onda nera pericolosa. C’è bisogno di tutti quelli che non vogliono rinunciare al futuro dell’Italia. Chiamiamo all’impegno tutte le persone che difendono l’indentità e l’appartenenza a un Paese civile, che non vuole tornare indietro. Uno per uno, casa per casa, strada per strada passaparola”.

Il fatto è, come dicono i sondaggisti, che “la radicalizzazione di Salvini sul doppio tema ‘immigrazione’/Europa fa premio su tutto e raccoglie consensi trasversalissimi, toccando in modo significativo lo stesso elettorato del Partito Democratico. Il 46 per cento degli elettori del Pd, infatti, approva la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione. Un fattore S con cui i democratici dovranno cominciare a fare i conti anziché agitare sempre e inutilmente lo spauracchio dell’uomo nero.