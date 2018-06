Marchionne torna a scommettere sull’Italia: «Aumenteremo la capacità produttiva»

di Redazione

Sergio Marchiane torna a scommettere sull’Italia. «Ci aspettiamo. per il 2021-2022, di mantenere e aumentare la capacità industriale in Europa e in Italia attraverso il mix produttivo dei modelli premium e green». Così il Ceo di Fca si è espresso al Capital Markets Day. Prodotti «che saranno gestiti con la base di produzione in Italia», ha affermato Marchionne. Diversamente, saranno eliminati «i prodotti di massa», perché non in grado di assorbire i costi elevati dell’elettrificazione e produrre margini. Grosse novità poi anche sul fronte dell’auto elettrica: «Investiremo 9 miliardi di dollari per l’elettrificazione dei nuovi prodotti”, ha spiegato. «Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, è una delle nostre priorità. Tutto il sistema deve lavorare insieme con il giusto realismo».