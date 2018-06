Maradona show a San Pietroburgo: dito medio e svenimento in diretta (video)

di Redazione

Ha fatto il giro del web il malore accusato da Diego Maradona nel fine partita del match allo stadio di San Pietroburgo che ha visto l’Argentina battere la Nigeria ed approdare agli ottavi di finale dove affronterà la Francia. Lui però ha rassicurato tutti con un post sulla sua pagina Facebook: “Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l’intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto… Diego ci sarà ancora per un bel po’!“. Alla rete-vittoria di Rojo, che ha evitato all’Albiceleste, guidata da un Leo Messi tornato a buoni livelli, una clamorosa eliminazione al primo turno ai Mondiali, il Pibe de oro è letteralmente crollato, ma non prima di aver esultato con tanto di dito medio verso quelli che evidentemente lo avevano preso di mira. Uno svenimento dal quale Maradona si è ripreso immediatamente anche a seguito dell’intervento dei sanitari dell’infermeria dello stadio. I medici gli hanno diagnosticato uno sbalzo di pressione, frutto chiaro della troppa tensione vissuta dal campione argentino durante la partita. Insomma, è sempre Maradona. E non smette mai di far parlare di se.