Macron perde la testa con un ragazzino: «Imbecille, zitto e ascolta la Marsigliese» (video)

di Redazione

La scena sembra divertente, ma è serissima. A margine delle commemorazioni del 18 giugno 1940, un ragazzino si sporge alla balaustra dove in quel momento sta passanso il presidente francese Emmanuel Macron e lo chiama con il diminutivo del suo nome: “come va, Manu?” Macron, però, non gradisce: «Sei qui in una cerimonia ufficiale e ti comporti bene. Puoi fare l’imbecille ma oggi c’è la Marsigliese e il Canto dei partigiani e tu mi chiami signor presidente della Repubblica», ha detto Macron. Che poi continua a fargli la ramanzina, sotto lo sguardo perplesso dei ragazzi che non conoscevano questo lato molto permaloso del carattere del presidente francese…

video