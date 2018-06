Lutto nel giornalismo, suicida un volto noto della tv italiana (video)

di Redazione

E’ scomparsa a 59 anni la scrittrice e giornalista Alessandra Appiano, secondo le prime fonti per un gesto “volontario”, un sucidio messo in atto in circostanze ancora da chiarire. Volto noto della tv, spesso ospite in programmi pomeridiani (qui in foto su Rai1 con Massimo Ciavarro), già vincitrice del premio Bancarella con il libro “Amiche di Salvataggio”, la Appiano l’11 maggio del 2017 aveva pubblicato il suo ultimo libro, “Ti meriti un amore”.

Nata ad Asti, Alessandra Appiano era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. Collaborava con varie testate giornalistiche, oltre a partecipare come ospite opinionista in talk show di Rai e Mediaset: era stata conduttrice e autrice tra le altre anche di trasmissioni come “Passaparola”.

Qui una sua intervista del 2015.