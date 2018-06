L’ultimo saluto a Franca Lombardo Marchio nella chiesa di Santa Chiara

di Redazione

L’ultimo saluto a Franca Lombardo Marchio hanno voluto tributarglielo in tanti. I funerali della moglie dell’indimenticabile senatore Michele Marchio, principe del foro e tra i più prestigiosi dirigenti della destra missina capitolina, si sono svolti nella Chiesa di Santa Chiara in Piazza dei Giuochi Delfici. La signora Franca, donna di elevato fascino e di vivace intelligenza, da tempo gravemente malata, si è addormentata serenamente dopo aver ricevuto un ultimo bacio dall’adorato nipote Michele, circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia. In perfetta simbiosi con le scelte del marito anche negli anni più bui e difficili, dopo la sua improvvisa scomparsa nel 1990, si è comunque sempre interessata alle scelte di quella che sentiva essere la sua comunità politica, non mancando di parteciparvi e di far pervenire valutazioni e rilievi anche critici. Anche per questo ha mantenuto sempre vivi i contatti con i tanti estimatori del suo adorato consorte nonchè un personale filo diretto di amicizia e di sincerità con Donna Assunta (che ha voluto presenziare alle esequie) e con i figli di Giorgio Almirante. L’abbraccio e la sentita partecipazione della Fondazione di Alleanza Nazionale alla famiglia lo ha portato direttamente il presidente Giuseppe Valentino. All’amico Filippo Marchio, le condoglianze sentite della redazione del Secolo d’Italia.