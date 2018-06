Ecco che farà Renzi: conferenze “pagate” come Obama, ma resta al Senato

di Sara Gentile

La nuova vita di Matteo Renzi è una strada già tracciata. Dopo la batosta elettorale esattemente come Barack Obama, Bill Clinton e Tony Blair, al termine dei loro mandati, ha iniziato a girare il mondo facendo conferenze in paesi stranieri tra lobby, partiti politici, capi di stato e grandi imprenditori. Iniziative chiaramente remunerate. L’ex presidente del Consiglio, oggi nelle vesti di senatore del Pd, sfruttando la rete di relazioni internazionali intessute durante i mille giorni a Palazzo Chigi è volato all’estero per fare le “sue” lezioni. Ma non ha abbandonato la politica.

Renzi vola all’estero per fare il conferenziere

Come ricorda il Corriere, nelle settimane scorse, è già andato in Kazakistan per tenere uno speech, pochi giorni dopo essere già stato in Qatar, assieme al fidato Marco Carrai, per incontrare l’emiro Tamim Bin Hamad al-Thani, che gestisce un fondo sovrano da 250 miliardi di dollari. Domenica l’ex premier si trovava a Pechino per tenere un discorso sulla Via della Seta e la cultura. Ma volerà anche negli Stati Uniti per le celebrazioni dei 50 anni dall’assassinio di Bob Kennedy e poi in Sudafrica per il centenario dalla nascita di Nelson Mandela. «Starò fuori dal giro per qualche mese», è il proposito di Matteo Renzi, che al Corriere della Sera, ha spiegato che nei prossimi mesi limiterà le incursioni nella scena politica e si dedicherà a fare il conferenziere. Dovrebbe rimanere dietro le quinte almeno fino al 19 ottobre, giorno in cui a Firenze tornerà la Leopolda. Ma a differenza di Obama, Clinton e Blair che hanno abbandonato la vita politica, continua a percepire uno stipendio: è al Senato e resta all’interno del Pd.