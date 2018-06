L’Uefa sanziona Buffon: tre giornate di squalifica per la reazione contro Oliver

di Redazione

Tre giornate di squalifica a Gianluigi Buffon. La Commissione disciplinare della Uefa ha comminato tre giornate di squalifica all’ormai ex portierone juventino. Buffon è stato punito in seguito all’espulsione rimediata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita del Bernabeu tra il Real Madrid e la Juventus dell’11 aprile scorso aveva scatenato un putiferio di polemiche per la decisione dell’arbitro inglese Oliver di fischiare un calcio di rigore 30 secondi prima della fine dei tempi regolamentari che vedevano i bianconeri prevalere per 3 a zero sui futuri campioni d’Europa. Ad un passo dai supplementari, una entrata di Benatia fu punita in maniera severa dal direttore di gara. Fatto che scatenò subito le ire dei giocatori della Juventus e, qundi, le successive dichiarazioni polemiche sulla terna arbitrale e anche sul designatore Collina. Il responso della disciplinare contro l’ex giocatore della Juve era perciò del tutto prevedibile e scontato. Tant’è che lo stesso Buffon, consapevole di avere esagerato con le parole, stava attendendolo prima di dire ok al Paris Saint Germain e traslocare nella capitale francese per i prossimi due anni.Una squalifica tutto sommato mite. Che non modificherà il percorso parigino dell’estremo difensore. A conti fatti Buffon sconterà le tre giornate di stop proprio all’avvio della prossima Champions in cui starà a difesa della porta del Psg.