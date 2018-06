Lucera, è morta la bimba di 13 mesi affetta da Seu. Controlli a tappeto

di Liliana Giobbi

È morta la bambina di appena 13 mesi di Lucera, in provincia di Foggia, ricoverata nei giorni scorsi nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari a causa della sindrome emolitico uremica (Seu). Le sue condizioni si erano aggravate con la comparsa della febbre alta. La Asl di Foggia ha attivato l’Unità di crisi composta dagli specialisti dei Servizi Veterinari, di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Igiene Pubblica aziendali per controllare tutti gli spostamenti fatti negli ultimi dieci giorni dal nucleo familiare della bambina e l’elenco dettagliato degli alimenti assunti e degli esercizi commerciali nei quali sono stati acquistati. Sui cibi vengono effettuati campionamenti che saranno analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia. Controlli anche su negozi, allevamenti e caseifici della zona, gli accertamenti stanno riguardando pure l’acqua del mare. Molti sono gli appelli a stare attenti: per prevenire la Seu, il cui rischio di contagio cresce con l’aumentare delle temperature, bisogna evitare il consumo di carne poco cotta (in particolare trita) e di latte crudo non pastorizzato e derivati. Inoltre bisogna fare attenzione al consumo di insaccati, assicurarsi che l’acqua sia conservata correttamente, soprattutto in campagna, in luoghi asciutti e in contenitori chiusi. Occorre lavare accuratamente frutta e verdura, lavare frequentemente le mani, acquistare gli alimenti solo in esercizi commerciali autorizzati.