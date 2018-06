Lucca: immigrato costringe la figlia a fingere uno stupro, il fidanzato la fa abortire

di Lucio Meo

Per nascondere la gravidanza il padre l’aveva costretta a fingere uno stupro, il fidanzato ad abortire. E per vendicarsi del fidanzato, aveva denunciato il sequestro di persona. Ora è una giovane cingalese è accusata di calunnia insieme al padre e alla zia. Il fidanzato, insieme a due amici, è invece indagato invece per l’aborto procurato alla ragazza. I carabinieri di Lucca hanno ricostruito un’intricata vicenda, legata alla scomparsa di una giovane di 20 anni, originaria dello Sri Lanka, residente a Lucca, che al suo rientro a casa dopo due settimane d’assenza, aveva presentato una denuncia per sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti del fidanzato e di altri due amici, tutti connazionali.

I fatti sono relativi al mese di marzo scorso, quando il padre della ragazza, un 44enne residente a Lucca, aveva prima denunciato ai carabinieri la scomparsa della figlia, della quale aveva riferito di aver perso le tracce, e successivamente la segregazione e la violenza sessuale subita dalla giovane da parte di più persone durante la sua presunta prigionia. Le cure mediche a cui la ragazza venne da subito affidata hanno confermato i rapporti sessuali, nonchè anche una gravidanza interrotta dopo circa sei settimane. Ma i carabinieri hanno cercato soprattutto di ricostruire il contesto familiare e relazionale della ragazza. E’ stato così delineato un rapporto molto travagliato tra la giovane e il padre, la cui presenza nella vita della ragazza era molto ingombrante; un rapporto che si è poi incrinato ulteriormente dopo che la giovane era rimasta incinta. Il divieto impostole di continuare a frequentare il padre del bambino aveva indotto la ragazza ad allontanarsi da casa, salvo poi fare rientro alcune settimane dopo. A quel punto il padre, per vendicarsi di quanto accaduto e salvare la reputazione della figlia, ha convinto la ragazza, con l’ausilio anche di una connazionale 51enne che viveva con loro, a presentare una denuncia per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti del suo fidanzato e di altri due giovani che l’avevano aiutata a nascondersi, tutti originari dello Sri Lanka, residenti a Lucca, rispettivamente di 21, 32 e 27 anni. Dopo pochi giorni però, la ragazza, presa dal rimorso, è fuggita nuovamente di casa, ma questa volta ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Ai militari ha confessato di non essere stata sequestrata, né violentata, ma ha accusato, però, il fidanzato e i suoi amici di averle somministrato a sua insaputa un farmaco per indurla all’aborto. La circostanza è stata riscontrata dai carabinieri. La specific sostanza fatta assumere dalla ragazza era una particolare medicina fatta arrivare dallo Sri Lanka. Le perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti degli indagati hanno consentito di recuperare il materiale a sostegno dell’accusa. La giovane si trova al momento affidata ad una struttura protetta fuori provincia. Alla ventenne, al padre e alla zia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di calunnia.