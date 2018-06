L’Ov Milano – Milano

di Redazione

L’Ov Milano

Viale Premuda, 14 – 20129 Milano

Tel. 02/36638692

Sito Internet: www.lovmilano.com

Tipologia: ristorante

Prezzi: business lunch 12€, brunch 23€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Piccolo calo di voto per questo locale che ha puntato tutto sull’uovo, a partire dal simpatico nome che lo caratterizza. Il menù propone diversi piatti che lo vedono protagonista, a partire da quello strapazzato, all’occhio di bue, fritto, omelette, alla Benedict, al tegamino o semplicemente come ingrediente di un’insalata o della pasta, carbonara in primis. La carta, inoltre, è suddivisa in colazione, all day, merenda&aperitivo o brunch, offrendo così la possibilità di gustare le uova in diversi momenti della giornata. Noi lo abbiamo provato a pranzo quando c’è la conveniente formula lunch proposta a 12€ che permette di scegliere un piatto principale, tra insalate, piatti di pasta e uova, con acqua, caffè e una fetta di crostata inclusi. La nostra scelta è ricaduta sull’omelette Bangkok con pollo marinato alla salsa di soia, peperoni rossi e zucchine fresche a scaglie, servita su un crostone di pomodorini e basilico e patate contadine, dalla cottura eccessiva che l’ha fatta diventare più simile a una frittata che a un’omelette; discreta la crostata all’albicocca dalla frolla friabile e ben cotta, solo un po’ asciutta. Da bere c’è una buona selezione di birre artigianali Opera e alcuni soft drink, oltre alle tre tipiche bevande a base d’uovo (Vov, bombardino e calimero) forse più adatti a scaldarsi in un freddo pomeriggio milanese che ad accompagnare un pasto.

AMBIENTE

Mattoni a vista, pavimento optical, tanto legno e un’accogliente verde salvia fanno sì che ci si senta immediatamente in un locale newyorkese.

SERVIZIO

Personale cortese e non invadente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –