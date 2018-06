Lorenzo Fragola lancia il tormentone dell’estate: è “Supermartina”

di Fabio Marinangeli

È destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate Supermartina, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 27 aprile che ha messo in luce la maturazione, musicale e personale, dell’artista. L’estate è la stagione adatta alle sonorità e allo spirito di Supermartina, un brano spensierato e divertente che Lorenzo Fragola descrive come il più “happy” del disco. Frutto dell’incontro con Gazzelle a Roma nell’estate del 2017, Supermartina «è nata in una jam improvvisata: ho conosciuto Gazzelle tramite Federico Nardelli, produttore del brano, ci siamo trovati fin da subito in sintonia e abbiamo scritto questo pezzo in un solo pomeriggio», racconta. Il brano richiama alla mente le sonorità pop anni ’90, in piena interazione con quelle elettroniche. Una delle sfide intraprese da Lorenzo nella costruzione di Bengala, album frutto di un lavoro lungo due anni, raccontato attraverso 10 fotografie che catturano le fasi della sua maturazione, i cambiamenti che lo hanno portato a prendere coscienza di sé e ad affrontare le paure incontrate nel suo “viaggio” di crescita.

La tracklist si apre con il primo singolo Battaglia navale e si chiude con Bengala, che dà il titolo al disco. «So che può sembrare un atto di presunzione, ma questo album bisogna ascoltarlo dall’inizio alla fine: solo nella sua interezza acquisisce un senso», dice. Chiama la nuova creatura «indipendente», perché per la prima volta la sente interamente sua: ha scritto da solo molti dei brani (tutti in italiano tranne uno in inglese, Echo) e alcuni li ha anche prodotti da sé, come Battaglia navale.