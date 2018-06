Paura a Londra, violenta aggressione con un coltello contro un automobilista (video)

di Redazione

Londra sempre più violenta, anche in pieno giorno. Da inizio anno, la polizia della City ha dovuto registrare ben 60 delitti – metà dei quali accoltellamenti, come riporta la Bbc – una cifra che ha fatto guadagnare a Londra il triste primato di omicidi, facendole superare perfino la ben più grande New York. Nel video pubblicato su Blitz tv si vede un ciclista che, dopo una lite con un automobilista, si scaglia contro l’auto con un grosso coltello. La fuga dell’uomo dentro la macchina ha evitato il peggio ma la scena rende bene l’idea di quale sia ormai il clima che si respira nella capitale del Regno Unito.