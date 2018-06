Lo sprofondo: al Gf Barbara D’Urso “processa” Fontana sulle unioni gay (video)

di Franco Bianchini

Forse pensa di essere la presidenta della Repubblica, Barbara D’Urso. Decide quale ministro è buono e quale invece è da cancellare dalla lista. O forse si sente premier con il mandato di dare la linea politica al governo. Fatto sta che incredibilmente, dal pulpito del Grande Fratello (durante la finale dell’edizione più volgare che la storia televisiva ricordi), si è presa la briga di attaccare in diretta il ministro Fontana. Frontalmente, inquadrata in primo piano e con il dito puntato verso la telecamera. Sì, perché nessuno, ma proprio nessuno, può permettersi di avere perplessità sulle unioni gay, sulle adozioni gay e chi più ne ha più ne metta. Gonfia del suo Ego smisurato, Barbara D’Urso ha parlato in prima persona, «Io…», «Io…», «Io…», com’è abituata a Domenica Live e Pomeriggio 5. Ha scambiato il suo pensiero per il Vangelo: «Caro ministro, la famiglia è qualunque tipo di amore». L’ha detto lei. L’ha pensato lei. Quindi è così, non si ammettono repliche perché nei suoi programmi – come lascia intendere da sempre – comanda e decide. Tra l’altro per rendere più da cuore la sua sparata (si sa, lei parla col cuore) ha cavalcato propagandisticamente la love story lesbica della figlia di Bobby Solo. E si è fatta aiutare nella sua missione dai due opinionisti Cristiano Malgioglio (che si era già detto arrabbiato a inizio trasmissione) e Simona Izzo, che ha mostrato un cartello a mo’ di manifesto elettorale. Una sceneggiata. Per fortuna di tutti il Grande Fratello quest’anno è finito. Nel peggiore dei modi, ma è finito.