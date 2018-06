“Lo scelgo io”: FdI raccoglie le firme per il presidenzialismo (video)

di Guido Liberati

È stata lanciata da Giorgia Meloni la campagna #LoScelgoIO per domani e domenica 3 giugno. Una raccolta firme per rilanciare il presidenzialismo, uno dei cavalli di battaglia di Fratelli d’Italia. La mobilitazione nazionale che vedrà impegnati tra sabato e domenica eletti, dirigenti e militanti di FdI in tutta Italia, serve proprio a chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno contribuito alla complessa definizione del governo.

Un appello rilanciato su Facebook dalla leader di Fdi. «Il 2 e il 3 giugno vi aspetto nelle piazze di tutta Italia per firmare per l’elezione diretta del Capo dello Stato. PRESIDENZIALISMO SUBITO! Da sempre una nostra battaglia. #LoScelgoIO

http://www.fratelli-italia.it/repubblicapresidenziale/



Una campagna che è già partita on line e in molte città: da Padova a Milano, dalle province di Roma e di Viterbo alla Sicilia. Su Twitter la deputata di FdI, Daniela Santanchè ha già postato la foto di appone la sua firma alla campagna per consegnare all’Italia una vera repubblica presidenziale, dove il cittadino possa dire: “Il presidente? Lo scelgo io”.

Ecco l’elenco dei gazebo dove firmare città per città

Raccolta firme per la Repubblica presidenziale anche a Palermo. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, infatti, aderendo alla mobilitazione nazionale lanciata da Giorgia Meloni, ha organizzato in città e in provincia nel fine settimana dei gazebo di raccolta delle firme. Si inizia domani in via Libertà all’altezza di via Mazzini, a Palermo, dalle 10 alle 13. Sempre domani, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile trovare i gazebo a Bagheria in corso Umberto. Domenica mattina, invece, appuntamento a Termini Imerese, in piazza Duomo, dalle 10 alle 13. Saranno presenti insieme ai dirigenti nazionali e provinciali e agli amministratori locali il presidente provinciale di FdI, Raoul Russo, il coordinatore regionale, Giampiero Cannella, e Carolina Varchi, parlamentare nazionale.