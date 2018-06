L’Isis fa tremare i Mondiali. In un video lo stadio di Sochi in fiamme (video)

Minacce di un «massacro come mai prima d’ora». L’Isis torna a far tremare i mondiali di calcio in Russia con un video diffuso dal tabloid inglese Daily Star. Nel filmato, realizzato al computer, che dura quattro minuti, l’organizzazione terroristica mostra immagini di stadi in fiamme e annuncia un attacco catastrofivo contro giocatori e fan per vendicarsi contro Vladimir Putin e la Russia. Il filmato si conclude con una panoramica dello stadio di Sochi «sorvegliato» da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e virtualmente colpito da esplosioni. Nel video si vede anche un drone dell’Isis che sorvola lo stadio.

L’Isis minaccia massacri ai Mondiali

«Ti stiamo guardando. Abbiamo dei droni, stiamo esplorando i siti e li attaccheremo», recita una voce che accompagna le immagini, secondo quanto riferito dal Daily Star, che ha preferito non pubblicare integralmente il video. Il gruppo terroristico avverte che gli jihadisti del ramo caucasico stanno pianificando attacchi. Secondo Raphael Gluck, esperto del gruppo di monitoraggio Jihadoscope, la propaganda è «fantasiosa», ma la minaccia dovrebbe essere presa sul serio: «Il timore dei governi è che prima o poi i droni saranno usati in qualche modo per compiere attacchi terroristici in Occidente». L’Isis ha già minacciato di usare i droni per attaccare i civili e in Iraq ha già usato piccoli aerei senza pilota per attaccare le forze governative. La minaccia di attentati sui Mondiali viene presa seriamente dalle autorità russe, che hanno alzato al massimo gli standard di sicurezza anche per contrastare il fenomeno degli hooligans: polizia e militari già da giorni controllano e bonificano tutte le zone. In altre immagini inquietanti che girano sulla rete vengono minacciati i campioni più famosi: Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Nel mirino, oltre alle partite dei Mondiali, c’è anche il presidente della Russia Vladimir Putin, colpevole di aver inviato truppe durante la guerra in Siria.