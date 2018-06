L’ironia di Meloni: «Finito a tarallucci e champagne lo scontro Italia-Francia»

di Augusta Cesari

Doveva essere lo scontro all’arma bianca dopo le parole irricevibili del presidetne Macron all’Italia sulla gestione della nave Aquarius, invece il vertice Italia- Francia è terminato con annunci vaghi e stucchevoli attestati di amicizia. Per questo, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni torna sui termini di questo incontro, commentando aspramente i toni e le modalità con cui Conte e Macron hanno deciso di intervenire sul regolamento di Dublino. Giorgia Meloni ha commentato sarcasticamente su Facebook che «Conte condivide le parole del suo amico Macron e lo scontro epocale tra Italia e Francia sui migranti è finito a tarallucci e champagne. Non è questo il cambiamento di cui abbiamo bisogno», ragiona Giorgia Meloni che rilancia quella che si profila essere l’unica soluzione ragionevole, da sempre enunciata da Fratelli d’Italia: «il blocco navale al largo delle coste Libiche. Basta prese in giro!». Parole dure ma dirette ad evidenziare un fatto: sia Conte sia Macron sono apparsi essere d’accordo su tutto. A parole. Ma non hanno specificato le modalità con cui mettere mano a una diversa gestione della migrazione e come sarà modificato il regolamento di Dublino. Insomma, annunci, tarallucci e champagne!