Lifeline, la Francia provoca ancora: «Tocca all’Italia accogliere la nave»

di Francesca De Ambra

Se tutti i salmi finiscono in gloria, tutti i migranti in navigazione nel Mediterraneo devono sbarcare in Italia. Almeno questo è quanto teorizza, dai microfoni delle emittente France 2, il ministro francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau: «Tecnicamente, tocca all’Italia accogliere la nave Lifeline». La Loiseau si appella alla norma di diritto internazionale in base alla quale un’imbarcazione salvata in mare viene fatta attraccare nel porto più vicino, cioè «Malta o l’Italia». È la «legge internazionale – aggiunge il ministro – e noi non siamo qui per sostituire il diritto con la legge della giungla». La delegata di Macron per gli Affari europei non manca poi di allungarci un contentino quando dice «d’altra parte non possiamo dire a Malta e all’Italia “fate tutto da soli”», proponendo «una presenza massiccia dell‘Europa nei porti italiani per ascoltare (le richieste) dei passeggeri», come avvenuto nel caso dell‘Aquarius attraccata nei giorni scorsi al porto spagnolo di Valencia.

Il ministro Loiseau: «Tecnicamente spetta a Roma»

La Loiseau è intervenuta dopo che Alex Steier, portavoce della Lifeline, aveva annunciato all’emittente francese Rtl che oggi stesso l’ong avrebbe chiesto alla Francia «di accoglierci». Per poi aggiungere che «se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord … in Spagna o in Francia», spiegando che a bordo della nave, sulla quale si trovano 230 migranti e che è stata raggiunta da una delegazione parlamentare tedesca, «non c’è un’emergenza medica», ma la situazione è «psicologicamente difficile».

Il portavoce della Lifeline: a bordo situazione difficile

È fin troppo evidente che il caso della Lifeline, così come in precedenza accaduto con l’Aquarius, sarà utilizzato per esercitare pressioni sul governo italiano. Il governo francese, lo stesso che a Ventimiglia, blocca ogni passaggio di migranti e la cui polizia sconfina spesso e volentieri in territorio italiani per ricacciarli, è la più decisa nel puntare l’indice contro di noi. Ma Roma non può farsi carico da sola di un problema di proporzioni tanto vaste. Salvini non ha alternative. Solo negando l’accesso ai porti italiani può sperare di costringere l’Europa ad uscire dalla propria indifferenza e dal proprio egoismo.